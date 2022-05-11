Kocaeli'de 29 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

11.05.2022 13:48
Kocaeli'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'de, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle etkin ve kararlı mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda, güvenlik güçlerince yakalanan 29 Afganistan uyruklu yabancı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında tutulan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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