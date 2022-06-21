Son dakika! Kocaeli'de 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika! Kocaeli'de 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı

21.06.2022 13:50

Son dakika haberine göre Kocaeli'de 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Başiskele ilçesi D-130 Karayolu İzmit istikameti Seymen Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. kontrolündeki 54 ABK 492 plakalı Ford kamyon, A.A hakimiyetindeki 35 GD 6417 Mercedes marka otomobile arkadan çarptı. K.Z idaresindeki 34 BP 6787 Mercedes marka damperli kamyon ise duramayarak diğer kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan B.A. ve G.S. ile kamyon sürücüleri K.Z. ve T.A. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrasında İzmit istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kocaeli'de 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı - Son Dakika

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