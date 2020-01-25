Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı, System.String[]

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sırasöğütler Mahallesi'nde 1648. Sokak'tan Çelikoğlu Caddesi'ne giren 41 TZ 636 plakalı hafif ticari araç, Eskihisar yönüne giden 41 YH 358 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle tekerleği kopan ve kontrolden çıkan 41 YH 358 plakalı araç, daha sonra karşı yönden gelen Mustafa H'nin kullandığı 34 COA 278 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, minibüs ve diğer araçlarda bulunan toplam 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Farabi Devlet Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tayvanlı deprem kâhini, Türkiye'nin doğusu için üç gün önce uyarmış
Elazığ'da bir vatandaş daha enkaz altından kurtarıldı! O anlar anbean görüntülendi Elazığ'da bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde 10 kişi enkaz aldından kurtarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 08:13:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]