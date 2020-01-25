Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı - Son Dakika

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Farabi Devlet Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, minibüs ve diğer araçlarda bulunan toplam 11 kişi yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle tekerleği kopan ve kontrolden çıkan 41 YH 358 plakalı araç, daha sonra karşı yönden gelen Mustafa H'nin kullandığı 34 COA 278 plakalı minibüsle çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, Sırasöğütler Mahallesi'nde 1648. Sokak'tan Çelikoğlu Caddesi'ne giren 41 TZ 636 plakalı hafif ticari araç, Eskihisar yönüne giden 41 YH 358 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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