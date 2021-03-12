Kocaeli'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafiği aksattı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.

İnönü Mahallesi Gençlik Caddesi'nde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 DA 3613 plakalı otomobil, 41 MA 562 plakalı kamyonet ve 34 SP 9002 plakalı otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda, ulaşım araçların çekilmesiyle normale döndü.

Öte yandan 41 MA 562 plakalı kamyonetin sürücüsüne, aracının sigortası olmadığı için 144 lira ceza kesildi.

Daha sonra araç trafikten men edilerek yediemin otoparka götürüldü.