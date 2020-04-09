Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de 3 bin 340 litre kaçak dezenfaktan ürünü ele geçirildi - Son Dakika
Kocaeli'de 3 bin 340 litre kaçak dezenfaktan ürünü ele geçirildi
6 saat önce
Kocaeli'de kaçak üretilen 3 bin 340 litre dezenfektana el konuldu.
Kocaeli'de kaçak üretilen 3 bin 340 litre dezenfektana el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi ve medikal malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara ve satışını yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Derince ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, bir ve 5 litrelik plastik şişe ve bidonlarda satışa hazır hale getirilmiş toplam 3 bin 340 litre el dezenfektanı ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:48 Kaynak: AA
Son Dakika İstanbul'da karantinadaki şahıstan isyan ettiren savunma: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı