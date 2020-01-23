Kocaeli'de 3 bin öğrenciye voleybol eğitimi verilecek

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın projesiyle 3 bin öğrenci öğrenciye ücretsiz voleybol eğitimi verilecek.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kış dönemi ücretsiz spor okulları projesi kapsamında 2019-2020 öğretim yılı 10 ilçede bulunan 20 spor tesisinde 3 bin öğrenciye voleybol eğitimi verilecek. 2012 yılının başında sporu tabana yaymak, Kocaeli'de spor kültürünü genişletmek ve sağlıklı bir nesil oluşturmak için başlatılan ücretsiz spor okulları projesi binlerce öğrenciyi sporla tanıştırdı. 10 ilçedeki 20 spor tesisinde verilecek eğitimler, başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü performans takımları olmak üzere amatör ve profesyonel spor kulüplerine aday olan, geleceğin milli voleybolcularını bulmayı ve yetiştirmeyi hedefliyor. Voleybol fiziksel gelişimi sağlamakla birlikte, özelikle küçük yaşlarda başlayan bireylerin vücudun esneklik kazanmasına da yardımcı oluyor. Ayrıca voleybolda vücudun bütün bölüm ve kasları kullanıldığı için vücut formu da dengeli bir şekilde gelişiyor. Voleybolun oynanma biçimi takım çalışmasını, sonuca ulaşmak için birlikte çalışmayı ve paslaşmayı en yüksek düzeyde tutuyor. Bu nedenle bu sporu yapan çocuklarda yardımlaşma duygusu gelişiyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ücretsiz spor okulları projesiyle 2019-2020 öğretim yılında Vezirçiftliği Spor Salonu, Yuvacık Serdar İlkokulu, Şekerpınar Ortaokulu, Hasan Tahsin Ortaokulu Çok Amaçlı Spor Salonu, Çayırova İlkokulu, Şehit Er Mücahit Okur Çok Amaçlı Spor Salonu, Bağlarbaşı Spor Salonu, Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu, Çenesuyu İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Dilovası Spor Salonu, Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu, Polisan Ortaokulu, Hasan Ali Yücel İlkokulu, Emlak Konutları İlkokulu, Gölcük Ortaokulu Spor Salonu, Değirmendere Spor Salonu, 50.Yıl Spor Salonu, Lütfü Hınçal Spor Salonu ve Hergeleci İbrahim Spor Salonu olmak üzere Kocaeli'nin 10 ilçesindeki 20 spor tesisinde faaliyet gösterecek. - KOCAELİ