Edinilen bilgiye göre, yüzde 80 zihinsel engelli Tuğba M. (20), 27 Ağustos günü 23.00 sıralarında İzmit ilçesinde kayboldu. Ailenin kayıp ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç kızı aramaya başladı. Bugün 11.00 sıralarında kayıp olarak aranan Tuğba M., sahilde bulundu. Kızın yanında bulunan Y.S. ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen Y.S. ifadesinde kızı tanımadığını söyledi. Şahsın emniyetteki sorgusu sürüyor. - KOCAELİ

Kocaeli 'de 3 gün boyunca kayıp olan yüzde 80 zihinsel engelli genç kız, yanında bir şahısla beraber bulundu. Gözaltına alınan şahıs ifadesinde genç kızı tanımadığını söyledi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayıp olan engelli kız ile bulunmuştu, ifadesinde genç kızı tanımadığını söyledi - Son Dakika

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