Kocaeli'de 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Kocaeli'de 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

22.07.2022 21:03
Kocaeli'de 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 75 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 75 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Yahyakaptan Mahallesi Kırçiçeği Sokak'ta Nihat Öztürk'ün, alzaymır hastası eşi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bir haftadır evinde yalnız yaşayan Öztürk'ten 3 gündür haber alamayan komşuları, durumu kızına bildirdi.

Kapıyı açması üzerine Öztürk'ün yerde hareketsiz yattığını gören kızı ve komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptığı incelemede Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kaynak: AA

Nihat Öztürk, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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