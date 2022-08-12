3 gündür kayıp olan genç kız bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

3 gündür kayıp olan genç kız bulundu

12.08.2022 20:03
3 gündür kayıp olan genç kız bulundu

Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan 14 yaşındaki genç kız polis ekipleri tarafından bulundu.

Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan 14 yaşındaki genç kız polis ekipleri tarafından bulundu.

Olay, 10 Ağustos günü İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Melike Akarsu, öğrenci kartı ve çantasıyla evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Anne ve babanın kayıp başvurusunun ardından polis ekipleri Melike'yi bulmak için çalışma başlattı. Genç kızın bugün saat 18.00 sıralarında polis ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Kocaeli'de kaybolan 14 yaşındaki çocuk bulundu Kocaeli'de kaybolan 14 yaşındaki çocuk bulundu 15 Temmuz Milli İrade Muay Thai Şampiyonası başladı 15 Temmuz Milli İrade Muay Thai Şampiyonası başladı
Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 gündür kayıp olan genç kız bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:41 Galatasaray'da 10 numaranın yeni sahibi Dries Mertens oldu
18:49 Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'dan Altınköy Açık Hava Müzesi'ni özel işletmelere açma kararı tepki çekti
18:23 Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşinden Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e sert tepki: Saygı duy yaşlı adam
17:55 Fenerbahçe'nin istediği golcü Batshuayi için Chelsea kolaylık sağlıyor
17:37 Bakan Nurettin Nebati'den önemli açıklamalar: Türkiye Ekonomi Modelimiz meyvelerini bugün olduğu gibi yarın da vermeye devam edecek
17:30 Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünde adaylar Benzema, Courtois, De Bruyne! Kazanan isim İstanbul'da belli olacak
17:19 Türkiye'nin Esad ile görüşmesini istemeyen Suriyeliler, "Rejimi devireceğiz" sloganlarıyla yürüdü
17:14 Werner'i kadrosuna katan Leipzig, Sörloth'u takımdan yolluyor
18:11 Güzel oyuncu Aslı Enver'in iş adamı sevgilisiyle evleneceği iddia edildi
17:02 DEVA Partisi Karaman İl Başkanı kimliği belirsiz kişilerce darp edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 20:03:41. #1.11#
SON DAKİKA: 3 gündür kayıp olan genç kız bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement