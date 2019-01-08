Kocaeli'de 3 İlçede Okullar Tatil Edildi
1 saat önce
KOCAELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Kandıra, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde eğitime bugün için ara verilirken, Derince ve Körfez ilçelerinde ise taşımalı sistemle eğitim verilen okullar tatil edildi.
KOCAELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Kandıra
, Başiskele
ve Gölcük
ilçelerinde eğitime bugün için ara verilirken, Derince
ve Körfez
ilçelerinde ise taşımalı sistemle eğitim verilen okullar tatil edildi. Kocaeli
'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar etkili oldu. Kocaeli Valiliği'nin aldığı kararla Kandıra, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde bugün için okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Derince ve Körfez ilçelerinde ise taşımalı sistemle eğitim verilen okullar tatil edildi. - Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:16 Kaynak: DHA
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