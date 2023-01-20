KOCAELİ'DE 3 İLÇEYE YAYILAN KOKU EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

KOCAELİ'nin Derince, Gölcük ve Körfez ilçelerine yayılan kötü koku rahatsızlık yarattı. AFAD ve belediye ekipleri bölgenin farklı noktalarında ölçüm yaparak incelemelerde bulundu.

Kocaeli'nin Derince, Gölcük ve Körfez ilçelerinde gün içerisinde farklı noktalardan yayılan kötü koku vatandaşları rahatsız etti. Kötü koku nedeniyle gelen ihbarlar üzerine ekipler bölgede incelemelerde bulundu. İlçelerin farklı noktalarında ölçüm ve inceleme yapan AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve belediye ekipleri kokunun kaynağını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

'KOKUNUN NEREDEN GELDİĞİNİ ANLAMADIK'

Derince ilçesinde kafe işleten Nurettin Mahmut, yayılan kötü konu nedeniyle rahatsız olduğunu belirterek, Sabah saatlerinde burada işlettiğimiz kafeyi açtığımızda yoğun bir koku vardı. Tam olarak ne olduğunu anlayamadık. İlk önce içeriyi kontrol ettik acaba bizden mi geliyor diye ama durum farklıymış her yerde aynı koku vardı. Müşterilerimiz de rahatsız oldu. Kokunun nereden geldiğini hala bilmiyoruz. Deniz tarafından geliyordu? dedi.

'DAHA ÖNCE SOLUDUĞUM BİR KOKU DEĞİLDİ'

Derince sahiline arkadaşlarıyla geldiğinde genizleri yakan kötü kokuyu soluduğunu kaydeden Göksu Deniz Şenol ise Buraya yürüyüşe gelmiştik yoğun ve ağır bir koku vardı hatta geri dönmeyi düşündük. Kokunun nereden geldiğini bilmiyoruz. Daha önde soluduğum bir koku değildi? diye konuştu. (DHA)