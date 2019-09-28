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Kocaeli'de 3 kişinin öldüğü kaza alanı havadan görüntülendi

44 dakika önce

Kocaeli'de 3 kişinin öldüğü kaza alanı havadan görüntülendi TEM otoyolunda trafik durunca kilometrelerce araç kuyruğu oluştu İzmit'te meydana gelen kazada trafik kuyruğu Derince'yi geçti Yolda kalan sürücüler kontak kapatıp kaza alanını izlediKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM...

Kocaeli'de 3 kişinin öldüğü kaza alanı havadan görüntülendi

TEM otoyolunda trafik durunca kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İzmit'te meydana gelen kazada trafik kuyruğu Derince'yi geçti

Yolda kalan sürücüler kontak kapatıp kaza alanını izledi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolunda meydana gelen, 3 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı kaza alanı havadan görüntülendi. Kaza nedeniyle 2 saat saat trafiğe kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

İzmit TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü 3 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaralılara müdahale etmek için sağlık ekiplerinin karşı şeritten ulaştığı kaza alanında 2 yönlü de trafiğe kapanınca yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Oluşan trafikte sürücüler kontak kapatarak kaza alnını izlemeye başladı. Kaza alanı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde her iki yönde de kapanan trafikte oluşan araç yoğunluğu görünüyor.

Kocaeli'de 3 kişinin öldüğü kaza alanı havadan görüntülendi

TEM Otoyolu, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:20 Kaynak: İHA
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