Kocaeli'de 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

Kocaeli'de 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı

6 saat önce

İZMİT'te yaklaşık 2,5 ay önce, ağır tonajlı araçların inmesinin yasak olduğu rampadan inişte freni boşalan vincin, 4 aracı biçip, 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.

Kocaeli'de 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı, System.String[]

İZMİT'te yaklaşık 2,5 ay önce, ağır tonajlı araçların inmesinin yasak olduğu rampadan inişte freni boşalan vincin, 4 aracı biçip, 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, devrilen vincin hızla trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu yaşanan panik ile bir kadının kaçarak kurtulması yer alıyor.

Geçen 30 Ekim günü, İzmit Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde bulunan ve Santral Yokuşu olarak bilinen yolda meydana gelen olay şöyle gelişti:

Ağır tonajlı araçlara yasak olmasına rağmen rampaya giren M.U. yönetimindeki 22 KA 861 plakalı vincin freni boşaldı. Vinç, trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarparak, durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçlarında sıkışanları kurtarırken, 3 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

MOBESE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazayla ilişkin MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde freni boşalan vincin hızla gelip, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması ile o sırada karşıya geçmek isteyen bir kadının, saniyeler içinde kaçarak, kazadan kurtulması görülüyor.


İtfaiye, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:20 Kaynak: DHA
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