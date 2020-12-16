Kocaeli'de 3 köpeğin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin belediye görevlilerine para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de 3 köpeğin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin belediye görevlilerine para cezası

16.12.2020 15:43
Kocaeli'de 3 köpeğin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin belediye görevlilerine para cezası, System.String[]

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin belediye görevlileri hakkında idari yaptırım kararı uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin belediye görevlileri hakkında idari yaptırım kararı uygulandı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmit Belediyesi ekiplerinin köpekleri toplama çalışmasında uyuşturucu iğne kullandığının tespit edildiği belirtildi.

Açılamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tespitler üzerine kurumumuzun 11 Aralık'taki tutunağa istinaden İzmit Belediyesi taşeron işçileri ilgili kişiler hakkında 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun gereği 'sahipsiz ya da güçten düşmüş' hükmü ile 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu' kapsamında her bir kişiye ayrı ayrı 1902 lira idari yaptırım kararı düzenlenmiştir."

Olay

Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki 3 farklı bölgede 11 Aralık'ta, üzerinde iğne olan 3 sokak köpeği vatandaşlar tarafından ölü olarak bulunmuştu.

Hayvanseverlerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı ekipler ile Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (KOHAYDER) üyeleri incelemelerde bulunmuş, 3 sokak köpeğinin de üzerinde uyuşturucu iğneler olduğu tespit edilmişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin, İzmit Belediyesi görevlileri hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma başlatmıştı.

İzmit Belediyesi ise Veterinerlik İşleri Müdürlüğünün tüm çalışanlarının açığa alındığını bildirmişti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, İzmit Belediyesi, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 3 köpeğin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin belediye görevlilerine para cezası - Son Dakika


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