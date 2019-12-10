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Kocaeli'de 3 oyun tiyatroseverlerle buluşacak

7 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca, bu ayın ikinci haftasında 3 oyun seyirciyle buluşacak.

Kocaeli'de 3 oyun tiyatroseverlerle buluşacak, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca, bu ayın ikinci haftasında 3 oyun seyirciyle buluşacak.

"Otobüs Durağında Üç Bencil" adlı oyun, 11 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'te Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Tunca'nın yazıp yönettiği oyun, mülkiyetçilik, bencillik, yalnızlık ve iletişimsizlik gibi evrensel temalarıyla çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap ediyor.

"Clown" oyunculuk biçimiyle beden performansının yanı sıra farklı anlatım diliyle de ön plana çıkan oyun, savaşların kötülüğü ve bireylerin duyarsızlığının topluma verdiği zararları işliyor.

"Kurdele ya da Artı Sonsuz"

Seçil Mutlu Oğuz'un yazıp yönettiği, farklı bir reji anlayışıyla tek başına sahnelediği "Kurdele ya da Artı Sonsuz" oyunu, SDKM Oda Tiyatrosu'nda 11 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Oyun, iki kadının şiddet olgusunun zaman zaman çevresinde, zaman zaman tam merkezinde dolaşan yaşantılarını konu alıyor.

"Macbeth"

William Shakespeare'in yazdığı, Yunus Emre Bozdoğan'ın yönettiği "Macbeth" adlı oyunda, Zeliha Çetinkaya, Ahsen Gül Ever, Aytek Mete Elgün, Cemal Aldıç, Çağrı Mengüç, Nurcan Tural, Seçil Mutlu Oğuz, Senem Akman, Tekin Ezgütekin ve Ufuk Aşar rol alıyor.

Shakespeare'in en güçlü, en karanlık tragedyası olan oyun, SDKM Büyük Sahne'de, 12 Aralık Perşembe ve 13 Aralık Cuma günü saat 20.00'de, 14 Aralık Cumartesi günü de saat 15.00 ve 20.00'de sahnelenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba, Aralık, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:22 Kaynak: AA
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