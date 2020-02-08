Kocaeli'de 3 oyun tiyatroseverlerle buluşacak - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca, 12-16 Şubat'ta 3 oyun seyirciyle buluşturulacak.

Tek kişilik komedi olan ve yönetmenliğini Volkan Dinç'in yaptığı "Tamamen Doluyuz" adlı oyun, 12-13-14 Şubat'ta saat 20.00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Aytek Mete Elgün'ün birbirinden renkli karakterleri canlandırdığı ve Türk izleyicisinin yakından takip ettiği "Cosby Ailesi" dizisinin senaristlerinden İngiliz yazar Becky Mode tarafından 1990'lı yıllarda yazılan oyunda, New York'un en popüler restoranının bodrum katında rezervasyon telefonlarına bakan, Batı Amerika'nın orta bölgesinden gelen, kendi mesleğini yapamayan ancak para kazanmak zorunda olduğu için bu işi yapan bir gencin, Noel'e yakın bir iş günü anlatılıyor.

- "Seksen Günde Devr-i Alem"

Jules Verne'in 1872'de yazdığı ünlü romanı "80 Günde Devr-i Alem", Kocaeli Şehir Tiyatroları sahnesine taşınıyor. Oyun, 15 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de izlenebilecek.

İki perdelik ve yönetmenliğini Gökhan Kocaoğlu'nun yaptığı oyunda, 5 oyuncu farklı rollere hayat veriyor.

Dünya etrafında fantastik, tehlikeli ve sürprizli bir yolculuğa çıkaran, "inanmak" teması üzerine kurulu oyunun kadrosunda, Selim Taylan Ertuğrul, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu, Tekin Ezgütekin ve Utku Oğuz yer alıyor.

"Otobüs Durağında Üç Bencil"

"Otobüs Durağında Üç Bencil" adlı oyun, 16 Şubat Pazar saat 14.00'te SDKM Büyük Sahne'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Tunca'nın yazıp yönettiği oyun, mülkiyetçilik, bencillik, yalnızlık ve iletişimsizlik gibi evrensel temalarıyla çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap ediyor.

"Clown" oyunculuk biçimiyle beden performansının yanı sıra farklı anlatım diliyle ön plana çıkan oyun, savaşların kötülüğü ve bireylerin duyarsızlığının topluma verdiği zararları işliyor.