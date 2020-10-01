Kocaeli'de 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'de 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde lojistik firmasına ait sahada, akaryakıt tankerinden tanklara yakıt aktarıldığı sırada jandarma tarafından yapılan baskında 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde lojistik firmasına ait sahada, akaryakıt tankerinden tanklara yakıt aktarıldığı sırada jandarma tarafından yapılan baskında 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze Tavşanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lojistik firmasına ait sahada, akaryakıt tanklarından tanklara akaryakıt aktarıldığı sırada baskın düzenledi. 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirilen baskında, S.Ö., H.Ö., M.Ö. ve İ.İ. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.
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