Kocaeli'de 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, ilçedeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yeri ve önünde bulunan kamyonette yapılan aramada, 3 ton kaçak karışımlı akaryakıt ile pompa ele geçirildi.

Olayla ilgisi olduğu belirlenen bir şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.