Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sekapark'ta düzenlenen konserde, binlerce kişi Yıldız Tilbe tarafından seslendirilen şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Kaynak: AA

Yıldız Tilbe, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yıldız Tilbe konseri düzenlendi - Son Dakika

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