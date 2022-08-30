Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yıldız Tilbe konseri düzenlendi - Son Dakika
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Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yıldız Tilbe konseri düzenlendi

30.08.2022 23:14
Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yıldız Tilbe konseri düzenlendi

Kocaeli'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yıldız Tilbe konser verdi.

Kocaeli'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yıldız Tilbe konser verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sekapark'ta düzenlenen konserde, binlerce kişi Yıldız Tilbe tarafından seslendirilen şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Canlı performansıyla dinleyenlere coşkulu anlar yaşatan Tilbe, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal tarafından Yıldız Tilbe'ye çiçek ve Türk Bayrağı tablosu hediye edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Yıldız Tilbe, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yıldız Tilbe konseri düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yıldız Tilbe konseri düzenlendi - Son Dakika
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