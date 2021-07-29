Kocaeli'de 30 dönüm ormanlık alan yandı (2) - Son Dakika

POLİS YANGINININ ORTASINDA KALAN KAPLUMBAĞAYI KURTARDI

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına, çok yakın bir noktada bulunan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler de destek verdi. Yangının ortasında kalan bir kaplumbağayı fark eden polisler, üzerine su döküp serinlettikten sonra su içirdi. Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, yangın söndürme çalışmalarına katılan polislerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Vatanın her karış toprağına yürekten bağlıyız. Körfez ilçemizde meydana gelen yangını kısa sürede söndürmek için seferber olan şanlı polis özel harekatın yiğitlerini kutluyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.