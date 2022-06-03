Kocaeli'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 31 yabancı uyruklu yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında İzmit ilçesinde bir araç durduruldu.

Araçta 31 düzensiz göçmen bulunduğu tespit eden ekipler, söz konusu kişileri gerekli işlemleri için İl Göç İdaresine teslim etti.

Sürücü A.P, "Göçmen Kaçakçılığı Suçu" kapsamında gözaltına alındı.