Kocaeli'de 32 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

29.05.2022 21:20
Kocaeli'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Osmangazi Köprüsü girişinde bir araç durduruldu.

Araçta yakalanan 32 düzensiz göçmen sınır dışı işlemlerinin başlatılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, "Göçmen kaçakçılığı suçu" kapsamında gözaltına alınan araç sürücüsünün, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

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