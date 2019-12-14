Kocaeli'de 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'de 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi

6 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kocaeli'de 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'ndan uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Sürdürülen teknik çalışmanın ardından aracın plakasını belirleyen ekipler, hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 70 paket halinde 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü S.S. emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:14 Kaynak: AA
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