Kocaeli'de 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'de 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi

6 saat önce

Kocaeli'de 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildiKOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda takibe alınarak durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 35 kilo 785 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi

KOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda takibe alınarak durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 35 kilo 785 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün gece TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine gitmekte olan hafif ticari aracı takibe alarak durdurdu. Narkotik köpeği ile araçta arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine araç emniyet müdürlüğüne çekilirken, sürücü S.S. ise gözaltına alındı. Araçtaki 70 paket halinde 35 kilo 785 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kocaeli'de 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi

TEM Otoyolu, Narkotik, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:36 Kaynak: DHA
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