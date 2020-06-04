Kocaeli'de 35 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 35 sikke ve mühür ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Eşme Mahallesi'nde bir kişinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi edinildi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 34 sikke ile 1 mühür ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.