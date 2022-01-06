Kocaeli'de 397 hak sahibi tapularına kavuştu - Son Dakika

Kocaeli'de 397 hak sahibi tapularına kavuştu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz:

"Gaz, yağ, benzin kuyruklarını hatırlamayan bu gençlik, bir sonraki kuşakta da Gebze'de imar sorunlarını hatırlamayacak"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 397 hak sahibine tapuları, düzenlenen törenle verildi. Törende konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bugün yıllar öncesinin yokluğunu, gaz, yağ, benzin kuyruklarını hatırlamayan bu gençlik, bu nesil, bir sonraki kuşakta da Gebze'de bu tür sorunların hiçbirini hatırlıyor olmayacaklar. Çünkü bu nesil bunun acısını çekmiş olacak" dedi.

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde tapu teslim töreni gerçekleştirildi. Bu kapsamda şuyulandırma çalışmalarının tamamlandığı Pelitli Mahallesi GK 19 plan bölgesindeki 397 hak sahibi, düzenlenen tören ile tapularına kavuştu.

Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yoğun bir gayretle 2022 yılının sonuna kadar bin 300 hektarlık daha alanda çalışmalarını tamamlayacaklarını söyleyerek, "5 bin 800 hektarlık imar çalışma alanını tamamlamış olacağız. Böylelikle Gebze ilçe sınırlarımızda imar planı olup köy yerleşik alanları dahil imar uygulaması yapılmamış alan kalmamış olacak. Bu bir yaklaşım meselesiydi. Biz geldiğimiz günden itibaren son derece titiz bir çalışmayla, bu aşamada emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, Kadastro Müdürlüğümüze, Tapu Müdürlüğümüze ve tüm personellere kadar herkesi canı gönülden, yürekten kutluyorum. Gerçek anlamda bir vatanseverlik, bir fedakarlık çalışması ortaya konmuş oldu. Peki bu ne anlama geliyor? Geriye doğru 100 yılda 6 bin 500 hektar alnın çalışması bitmiş ama son 2 yılda 4bin 500 hektar. Bu tabii çok yoğun bir çalışmanın eseri. Bu da tabii ki şöyle bir şeyi karşımıza getirmiş olacak; imar uygulaması çalışmaları, bizim bu yaptığımız çalışmaları hep özendiğimiz, gıptayla baktığımız, bazen de 'Ne güzel bir ülke görüntüsü' diye Avrupa'dan hep örnekler verir insanlar. 'Avrupa'da böyle bir şey olmuyor, bizde oluyor' diye. En son imar uygulaması çalışmasını bitiren ülke İtalya, o da 1936 yılında bitirmiş. Bugün yaşayan neslin dedesi görmüş o günkü acıyı" dedi.

"Bu nesil bunun acısını çekmiş olacak"

Tam anlamıyla elini taşın altına koyduklarını aktaran Büyükgöz, "Keşke bizim de ülkemizde 1936'larda, 1940'larda, 1950'lerde bu çalışmalar tamamlanmış olsaydı da biz bugünkü nesil olarak böyle bir sancıyı yaşamamış olsaydık. 2001 yılından sonra bu ülkede tapulama çalışmaları başladı ve bugün hamdolsun yüzde 98, yüzde 99 seviyesine çıkmış durumda. Elini taşın altına sokmak dersek bunun adı budur. Bugün burada yapılan bu işlem bir böbrek taşı düşürme sancısıdır. Bu nesil, babadan, deden kalan sorun, problem, dert, tartışma, bütün her şeyi bilen bir nesil. ya bu nesil de bu sancıyı çekecek ya da çocuklarınıza, torunlarınıza, gelecek nesillere bırakacağız. Ama eninde sonunda mutlaka bir gün bu konu bizim çocuklarımızın, nesillerimizin kapısını çalacak. Bu sancıyı çekmek bu nesle yakışır bir durum. Çünkü şu anda mirasçı 4 kişiyse bir nesil sonra 54-64 kişi olacak. O zaman yol yakınken bunu çözmemiz gerekiyor. Keşke bu sorunlar daha önce çözülseydi de biz bugün sorunsuz bir imar uygulama, imarı ihya etme çalışmalarını yapıyor olsaydık. İnşallah biz arkadaşlarımızla birlikte hakka, hukuka ve adalete uygun bir şekilde, hiç kimseyi hukuksuz bir sonuca muhatap bırakmadan bu Gebze'nin gündeminden imar uygulaması çalışmasını 2022'nin sonuna kadar toparlamış olacağız. Ondan sonraki nesiller bugün yıllar öncesinin yokluğunu, gaz, yağ, benzin kuyruklarını hatırlamayan bu gençlik, bu nesil, bir sonraki kuşakta da Gebze'de bu tür sorunların hiçbirini hatırlıyor olmayacaklar. Çünkü bu nesil bunun acısını çekmiş olacak" diye konuştu.

"Tapusuna kavuşan kardeşlerimize hayırlı olsun"

Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise, "Gebze'de sessiz devrim gerçekleştirdik. Yıllarını belediyecilik alanında hizmetlere adamış belediye başkanımızı bu başarılı çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum. Tapusuna kavuşan kardeşlerimize hayırlı olsun. Bu çalışmalarda emeği olan herkesi kutluyorum. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun" şeklinde konuştu.