Kocaeli'de 398 bin 315 öğrenci karne aldı - Son Dakika

Kocaeli'de 398 bin 315 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Yarıyıl tatili dolayısıyla Dilovası ilçesindeki Çerkeşli Nuh Çimento İlkokul ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayır, İl Müftüsü Sinan Cihan, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler tarafından Ege bölgesine ait halk oyunu gösterisi yapıldı.

Program, Hasan Ali Yücel Ortaokulu öğrencisi Kerem Başoğlu'nun piyona dinletisi ve Şehit Mehmet Kocabay Ortaokulu öğrencilerinden oluşan ritm grubunun performansıyla devam etti.

Vali Aksoy, törende yaptığı konuşmada, öğretmenlerin üstün gayretleri sayesinde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

Velilerin destek ve gayretleriyle eğitimdeki başarılarını daha üst noktalara taşıdıklarını belirten Aksoy, "Bu anlamda çocuklarla ilgilenen, eğitime destek veren bütün velilerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün Kocaeli'de bin 409 okulumuzda 26 bin 466 öğretmen nezaretinde 398 bin 315 öğrenci karne alarak birinci yarıyılı tamamlamış olacak. Önümüzdeki yarıyıla da en iyi şekilde hazırlanmak için şuandan itibaren arkadaşlarımız çalışmaya devam edecek." diye konuştu.

Aksoy, öğrencilere iyi tatiller dileyerek, iyi dinlenmelerini ve ikinci döneme daha hazır bir şekilde gelmelerini istedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı.