Kocaeli'de 4 araçlı zincirleme kaza; yolun İstanbul yönü kapandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 4 araçlı zincirleme kaza; yolun İstanbul yönü kapandı

09.03.2022 12:49
Kocaeli'de 4 araçlı zincirleme kaza; yolun İstanbul yönü kapandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı. Yolun İstanbul yönü kaza nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kaza, öğle saatlerinde D-100 yolu Muallimköy mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünde yaşanan zincirleme kazada Ahmet T. idaresindeki 41 AAE 791 plakalı TIR, Güllü G. yönetimindeki 54 AFY 037 plakalı otomobil, Yunus K. idaresindeki 41 VB 490 plakalı kamyonet ve Muhammet E.'nin kullandığı iş makinesi birbirine girdi. Konteyner yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu çıkan lastikleri karşı şeride geçti. Kazaya karışan otomobil ise takla attı.Yolun İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, kazayı görenler yardıma koştu. İhbarla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Ahmet T. ile Güllü G. araçlardan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Ulaşım yan yoldan sağlanırken, araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.


Kocaeli'de 4 araçlı zincirleme kaza; yolun İstanbul yönü kapandı
Kocaeli'de 4 araçlı zincirleme kaza; yolun İstanbul yönü kapandı
Kocaeli'de 4 araçlı zincirleme kaza; yolun İstanbul yönü kapandı
Kocaeli'de 4 araçlı zincirleme kaza; yolun İstanbul yönü kapandı
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İstanbul, Tragger, Gebze, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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