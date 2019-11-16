Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 4 ay süren tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 18 gözaltı
Son Dakika Güncel Kocaeli'de 4 ay süren tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli'de 4 ay süren tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 18 gözaltı

6 saat önce

Kocaeli'de 4 ay süren takibin sonunda tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, yüzlerce tarihi eser ele geçirildi.

Kocaeli'de 4 ay süren tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 18 gözaltı, System.String[]

Kocaeli'de 4 ay süren takibin sonunda tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, yüzlerce tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahısların yakalanması için 4 ay önce inceleme başlattı. Olayla ilgili ekipler tarafından şahıslar 4 ay süren teknik takibe alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde Kocaeli, İstanbul, Batman ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 447 adet sikke, 1 det insan figürlü obje, 11 adet hayvan figürlü obje, 1 adet Arapça yazı karakterli tablo, 14 adet yüzük, 4 adet yüzük taşı, 2 adet ok ucu, 3 adet metal obje, 1 adet heykel, 1 adet tespih, 16 adet değişik figürlerde taş ve kazı için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından şahıslardan 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla, 15'i ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:05 Kaynak: İHA
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