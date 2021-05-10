Kocaeli'de 4 ayda 548 bin 673 doz aşı uygulandı - Son Dakika

Kocaeli'de 4 ayda 548 bin 673 doz aşı uygulandı

10.05.2021 22:45
Kocaeli'de 4 ayda 548 bin 673 doz aşı uygulandı, System.String[]

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmalarında, 4 ayda 548 bin 673 doz aşının uygulandığı belirtildi.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmalarında, 4 ayda 548 bin 673 doz aşının uygulandığı belirtildi.

Tam kapanma sürecinde gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilerek salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirlerin gözden geçirildiği "Pandemi Değerlendirme ve İstişare Toplantısı", Vali Seddar Yavuz başkanlığında Akçakoca Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yavuz, vaka sayılarının gerilediğine değinerek, bu gelişmeyi olumlu bulduklarını kaydetti.

"Ramazan ayı sonu itibarıyla hedeflediğimiz rakamlara ulaşabilirsek yazı biraz daha rahat geçirebileceğiz." ifadesini kullanan Yavuz, salgının ancak aşılama ve planlı denetimlerle azaltılabileceğini vurguladı.

Kentte, 14 Ocak 2021 tarihinde başlatılan çalışmalar kapsamında, bugüne kadar 320 bin 843 birinci doz, 227 bin 830 ikinci doz olmak üzere toplam 548 bin 673 doz aşı uygulaması yapıldığına işaret eden Yavuz, "Aşılama çalışmaları çok önemli ancak gelinen noktadaki oranlamalara bakarsak rakamların bizi mutlu ettiğini söylemek pek mümkün değil. Hedef nüfusta aşılama oranlarını artırmamız gerekiyor." dedi.

Denetim ekiplerinin sahada bulunmasının olumlu yansımalarının görüldüğüne dikkati çeken Yavuz, İlçe Belediye başkanları ve görevlendirecekleri yardımcılarının katılımıyla bu denetimlerden çok daha iyi sonuçlar alınacağını dile getirdi.

Yavuz, bayram ziyaretlerinin, vaka sayılarına olası yansımasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Bayram sonrasında bizi bir tehlike bekliyor. Bayram ziyareti ya da memleket ziyareti olsun farklı nedenlerle çok sayıda insan farklı illere gitti. Dönüşlerinden sonra ne kadar vaka sayısına yansıyacağını önümüzdeki süreçte hep birlikte görmüş olacağız. Özellikle salgın sürecinde üstün gayret göstererek görev yapan sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, Büyükşehir ve diğer belediye başkanlarına, kaymakamlarımıza, güvenlik güçlerine, Sosyal Vefa Destek Gruplarında görev yapan kamu görevlileri ile gönüllülerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Toplantıda, risk grubunda yer alan 60 yaş ve üzeri kişiler başta olmak üzere, tüm yaş gruplarına ait aşılama çalışmalarının hızla tamamlanması için, kaymakamlıklar ile il ve ilçe Sağlık Müdürlükleri tarafından vatandaşlara aşı randevusu alınması dahil ihtiyaç duydukları tüm konularda yardımcı olunması gibi kararlar alındı.

"Ramazan Bayramı Tedbirleri" konulu genelgenin titizlikle yürütülmesinin sağlanmasına yönelik tedbirler de toplantıda görüşüldü.

Ramazan, Kocaeli, Pandemi, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 4 ayda 548 bin 673 doz aşı uygulandı - Son Dakika


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