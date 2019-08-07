Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 4 DEAŞ'lı yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli'de 4 DEAŞ'lı yakalandı

1 saat önce

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de 4 DEAŞ'lı yakalandı, System.String[]
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 kişinin Başiskele ilçesinde olduğunu tespit etti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla bugün sabah saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler F.E., İ.E., A.H. ve A.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Soruşturma sürüyor.


Başiskele, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Melih Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu
Bakan Soylu: 7 ayda 146 terörist, ikna yoluyla teslim oldu Son dakika! Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması: ABD ile harekat merkezi kuruyoruz Erdoğan: Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 21:41:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 4 DEAŞ'lı yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]