Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

7 saat önce

Kocaeli'de 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi Örgütün eğitim sorumlusu jandarmaya yakalandıKOCAELİ - Kocaeli'nin jandarma ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgütün eğitim sorumlusunun da olduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Örgütün eğitim sorumlusu jandarmaya yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin jandarma ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgütün eğitim sorumlusunun da olduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik 6 Kasım günü Kocaeli'nin İzmit, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda örgütün eğitim sorumlusu R.H. ile B.E., M.H., H.E. adlı 4 şahıs gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kocaeli'de 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:56 Kaynak: İHA
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