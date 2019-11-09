Kocaeli'de 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Örgütün eğitim sorumlusu jandarmaya yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin jandarma ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgütün eğitim sorumlusunun da olduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik 6 Kasım günü Kocaeli'nin İzmit, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda örgütün eğitim sorumlusu R.H. ile B.E., M.H., H.E. adlı 4 şahıs gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.