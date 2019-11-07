Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

Kocaeli'de 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

7 saat önce

Kocaeli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

Kocaeli'de 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı, System.String[]

Kocaeli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.


Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda 4 DEAŞ şüphelisi yakalandı. Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı olan ve Suriye'nin Deyrizor bölgesinde faaliyetlere katıldıkları belirlenen 4 şahsın Kocaeli'de olduğu belirlendi. Tespit sonrası harekete geçen ekipler tarafından İzmit, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda B.E., M.M., H.E. ve R.H. isimli 4 yabancı uyruklu şahsı gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilmeleri bekleniyor. - KOCAELİ

Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:10 Kaynak: İHA
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