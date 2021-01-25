Kocaeli'de 4 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de 4 düzensiz göçmen yakalandı
25.01.2021 22:47
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yurt dışına gitmek üzere yola çıkan konteynerin içine saklanmış 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yurt dışına gitmek üzere yola çıkan konteynerin içine saklanmış 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Dilovası liman bölgesinde bir konteynerde yaptıkları aramada, İtalya'ya gitmek üzere İstanbul'dan gelen konteynere saklanmış 2'si Irak, diğerleri İran ve Suriyeli 4 yabancı uyruklu göçmeni yakaladı.
Göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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