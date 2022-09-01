4 gün önce evlenen Fatma, denizde boğuldu

Sakarya 'da geçen pazar günü evlenen Fatma ile Enes Taşdemir ve Enes Taşdemir'in ablası ile eniştesi Mithat Acar, dün, Kocaeli 'nin Kandıra ilçesinde Babalı sahiline geldi. Fatma Taşdemir, girdiği denizde dalgalara kapıldı. Eşini kurtarmaya çalışan Enes Taşdemir de dalgalara kapıldı. Ardından Mithat Acar da Taşdemir çiftini kurtarmak için denize girip dalgalara kapıldı.

Kaynak: DHA

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