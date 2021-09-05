Kocaeli'de 4 gün önce kaybolan Tuhana'nın ailesi kızlarının bulunacağı umuduyla bekliyor - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki kızın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Kenan ve Emine K. çifti, 1 Eylül'de yanına bir miktar para ve altın alıp evden ayrılan çocukları Tuhana K'den şimdiye kadar haber alamadı.

Kızlarının bulunması için seferber olan ailenin kayıp ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince de çalışma yürütülüyor.

Baba Kenan K, gazetecilere, arama çalışmalarında şu ana kadar sonuca ulaşamadıklarını, toplumun her kesiminden yardım beklediklerini söyledi.

Emniyet birimlerinin de çalışma yürüttüğünü aktaran Kenan K, "Kaç gündür kızımızdan bir haber almak istiyoruz. Ailesi her zaman arkasında. Geri dönmesini istiyoruz. Gebze'den çok fazla kişi aradı, herkes bize yardım etmeye çalışıyor. Emniyet güçlerimizden Allah razı olsun, sürekli yanımızdalar. Sonuca ulaşmak için bizim de çok büyük çaba göstermemiz gerek. Şüphelendiğimiz bir şahısla PUBG oyunu üzerinden bağlantı kurduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.