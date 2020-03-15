Kocaeli'de 4 katlı bina alev alev yanıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 4 katlı bina alev alev yanıyor - Son Dakika

Kocaeli'de 4 katlı bina alev alev yanıyor

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir balık restoranında çıkan yangın 4 katlı binayı sardı.

Kocaeli'de 4 katlı bina alev alev yanıyor, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir balık restoranında çıkan yangın 4 katlı binayı sardı. Bina tamamen alevlere teslim olurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Yangın, İzmit ilçesi Maşukiye Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 4 katlı binanın alt katında bulunan balık restoranında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Alevlere teslim olan restoranın üstünde bulunan katların otel olduğu ve henüz hizmete açılmadığı öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:18 Kaynak: İHA
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