Kocaeli'de 4. kattaki evinin balkonundan düşen kadın öldü - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde balkon korkuluklarının yerinden çıkması sonucu 4. kattan düştüğü öne sürülen kadın hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Orhan Mahallesi Naci Önder Sokak'ta bir apartmanın 4. katında oturan Saadet Ün (45), balkon korkuluklarının yerinden çıkması sonucu düştü.
Ün'ün çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Ün'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kadının cesedi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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