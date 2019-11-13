Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak
Son Dakika Kültür Sanat Kocaeli'de 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak - Son Dakika

Kocaeli'de 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca, 14-23 Kasım'da 4 oyun seyirciyle buluşacak.

Kocaeli'de 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca, 14-23 Kasım'da 4 oyun seyirciyle buluşacak.

William Shakespeare'in yazdığı, Yunus Emre Bozdoğan'ın yönettiği "Macbeth" adlı oyunda, Zeliha Çetinkaya, Ahsen Gül Ever, Aytek Mete Elgün, Cemal Aldıç, Çağrı Mengüç, Nurcan Tural, Seçil Mutlu Oğuz, Senem Akman, Tekin Ezgütekin ve Ufuk Aşar rol alıyor.

Shakespeare'in en güçlü, en karanlık tragedyası olan oyun, Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de, 14 Kasım Perşembe günü, 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de, 16 Kasım Cumartesi günü saat 15.00 ve 20.00'de sahnelenecek.

"Minik Bulut Minnak"

Aytek Mete Elgün'ün yazıp yönettiği "Minik Bulut Minnak", SDKM Büyük Sahne'de 20 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te çocuklar için sahnelenecek. Eserde, yağmur yağdıramayan küçük bulut "Minnak"ın küresel ısınmayla mücadelesi konu ediliyor.

"Oyalananlar"

Emir Özbek Yıldız'ın yazıp Volkan Dinç'in yönettiği "Oyalananlar" adlı oyun, 20 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de SDKM Oda Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak. Özel bir şirkette, terfi bekledikleri sırada işten çıkarılan iki adamın intikamını konu alan oyunda, Bülent Baytar, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu ve Utku Oğuz rol alıyor.

"Göl"

Seçil Mutlu Oğuz'un yazıp ve yönettiği "Göl" oyununda, yeni bir hayat kurmak üzere göl kenarında bir eve taşınan genç bir çiftin hikayesi anlatılıyor. Çağrı Mengüç, Seda Güven Şahin, Senem Akman ve Serhat Güzel'in rol aldığı oyun, 21 Kasım Perşembe ve 22 Kasım Cuma günleri saat 20.00'de, 23 Kasım Cumartesi günü ise saat 15.00 ve 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de izleyicisiyle buluşacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Seçil Mutlu, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 13 Kasım 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Çalışan annelere aylık 1.300 liralık destek için başvurular bugün başlıyor A Milli Takım İzlanda'da saatlerce beklerken, İzlanda Milli Takımı beklemeden İstanbul Havalimanı'ndan geçti Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 18:15:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]