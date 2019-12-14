Kocaeli'de 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Kocaeli'de 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak - Son Dakika

Kocaeli'de 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu ayın üçüncü haftasında 4 oyunu seyirciyle buluşturacak.

Kocaeli'de 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu ayın üçüncü haftasında 4 oyunu seyirciyle buluşturacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosunda uzun sezonlar oynayan, Taner Tunçay'ın yönettiği "Günün Çorbası" adlı eser, ilk kez Kocaelili sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kadrosu, dansları, şarkıları ve dekoruyla ön plana çıkan müzikal, 17 Aralık Salı günü saat 20.00'de Kocaeli Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.

Canlı orkestra eşliğinde şarkıları, danslarıyla Broadway masalı tadında eğlenceli bir romantik komedi özelliği de taşıyan "Günün Çorbası", taşıdığı tarihsel süreçle de dikkati çekiyor.

Oyun, İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde, bu savaşı "Avrupalıların kendi içinde bir hesaplaşması" olarak yorumlayan ABD'nin New York şehrindeki gündelik hayatların, bir çorba tarifinin, bir sosyetik düğünün, tiraj-para, terfi ve aşkın merkezinde dönüyor.

"Otobüs Durağında Üç Bencil"

"Otobüs Durağında Üç Bencil" adlı oyun, 18 Aralık saat 11.00'de ve 22 Aralık saat 14.00'te Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Tunca'nın yazıp yönettiği oyun, mülkiyetçilik, bencillik, yalnızlık ve iletişimsizlik gibi evrensel temalarıyla çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap ediyor.

"Clown" oyunculuk biçimiyle beden performansının yanı sıra farklı anlatım diliyle ön plana çıkan oyun, savaşların kötülüğü ve bireylerin duyarsızlığının topluma verdiği zararları işliyor.

"Kurdele ya da Artı Sonsuz"

Seçil Mutlu Oğuz'un yazıp yönettiği, farklı bir reji anlayışıyla tek başına sahnelediği "Kurdele ya da Artı Sonsuz", SDKM Oda Tiyatrosu'nda 18 Aralık saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Oyun, iki kadının şiddet olgusunun zaman zaman çevresinde, zaman zaman tam merkezinde dolaşan yaşantılarını konu alıyor.

"İlerleme"

Matei Visniec'in yazıp Bilge Emin'in yönettiği "İlerleme" adlı oyunda, Ahsen Gül Ever, Başar Alemdar, Cemal Aldıç, Erdem Irmak, Nuri Karadeniz, Seçil Mutlu Oğuz ve Serhat Güzel rol alıyor.

Bosna Savaşı'nın ardından terk etmek zorunda kaldıkları evlerine büyük bir acıyla dönen ailenin dramını anlatan oyun, 19 Aralık Perşembe ve 20 Aralık Cuma günleri saat 20.00'de, 21 Aralık'ta ise 15.00 ve 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de izlenebilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Aralık, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç: Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır
Ceren Özdemir'in katil zanlısının ilk duruşmasının tarihi ve saati belli oldu Günlük burç yorumları 14 Aralık 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu!

Son Dakika Haberleri
18:17 İptal edilen Kebap ve Şalgam Festivali TBMM gündeminde: Soylu; 'rakı yasağından sonra isim değişmiş' - Son Dakika Haber
18:07 Polatlı'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika Haber
18:05 HDP'li vekilin sözlerine Bakan Soylu'dan sert yanıt: Yazıklar olsun, katliam yapan PKK'dır - Son Dakika Haber
18:03 İçişleri Bakanı Soylu'dan festival açıklaması - Son Dakika Haber
17:50 ABD'de 14 yaşındaki çocuk Donald Trump şapkası taktığı için dayak yedi - Son Dakika Haber
17:07 Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 18:29:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]