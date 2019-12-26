Kocaeli'de 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Kocaeli'de 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak - Son Dakika

Kocaeli'de 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca, yeni yılın ilk haftasında 4 oyun seyirciyle buluşacak.

Kocaeli'de 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca, yeni yılın ilk haftasında 4 oyun seyirciyle buluşacak.

Seçil Mutlu Oğuz'un yazıp ve yönettiği "Göl" oyununda, yeni bir hayat kurmak üzere göl kenarında bir eve taşınan genç bir çiftin hikayesi anlatılıyor. Çağrı Mengüç, Seda Güven Şahin, Senem Akman ve Serhat Güzel'in rol aldığı oyun, 2 Ocak Perşembe ve 3 Ocak Cuma günleri saat 20.00'de, 4 Ocak Cumartesi günü ise saat 15.00 ve 20.00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de izleyicisiyle buluşacak.

- "Otobüs Durağında Üç Bencil"

"Otobüs Durağında Üç Bencil", 5 Ocak Pazar saat 14.00'te, 8 Ocak Çarşamba günü saat 11.00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de beğeniye sunulacak. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Tunca'nın yazıp yönettiği oyun, mülkiyetçilik, bencillik, yalnızlık ve iletişimsizlik gibi evrensel temalarıyla çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap ediyor.

"Clown" oyunculuk biçimiyle beden performansının yanı sıra farklı anlatım diliyle ön plana çıkan oyun, savaşların kötülüğü ve bireylerin duyarsızlığının topluma verdiği zararları işliyor.

- "Günün Çorbası"

İstanbul Devlet Tiyatrosunda uzun sezon oynayan, Taner Tunçay'ın yönettiği "Günün Çorbası" adlı eser, 7 Ocak Salı günü saat 20.00'de Kocaeli Kongre Merkezi'nde sahnelenecek. Canlı orkestra eşliğinde şarkıları, danslarıyla Broadway masalı tadında eğlenceli bir romantik komedi özelliği taşıyan oyun, taşıdığı tarihsel süreçle de dikkati çekiyor. Oyun, İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde, bu savaşı "Avrupalıların kendi içinde bir hesaplaşması" olarak yorumlayan ABD'nin New York şehrindeki gündelik hayatlar, bir çorba tarifi, bir sosyetik düğün, tiraj-para, terfi ve aşkın merkezinde dönüyor.

- "Kurdele ya da Artı Sonsuz"

Seçil Mutlu Oğuz'un yazıp yönettiği, farklı bir reji anlayışıyla tek başına sahnelediği "Kurdele ya da Artı Sonsuz", SDKM Oda Tiyatrosu'nda 8 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Oyun, iki kadının şiddet olgusunun zaman zaman çevresinde, zaman zaman tam merkezinde dolaşan yaşantılarını konu alıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yoldan çıkan otomobil 20 metre şarampole yuvarlandı: 3 kişi yaralandı
Kris Jenner 2 yaşındaki torununa 2 katlı oyun evi hediye etti! Sosyal medyada isyan etmeyen kalmadı Atatürk Havalimanı'nın kapatılması nedeniyle TAV'a 389 milyon euro tazminat ödenecek Kanal İstanbul'a itiraz etmek için toplanan vatandaşlar yağmur altında kuyruğa girdi

Son Dakika Haberleri
16:46 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul Projesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika Haber
16:41 Çanakkale'de 82 mülteci yakalandı - Son Dakika Haber
16:38 Yılbaşında insanları zehirleyeceklerdi, jandarma yakaladı - Son Dakika Haber
16:37 4 ayrı ikametten televizyon çalan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika Haber
16:37 Barut kokusu çocukları etkiledi... Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haber
16:29 Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti - Son Dakika Haber
16:05 İstanbul'da silahlı saldırganlar 250 bin euro'yu gasp etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 16:49:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]