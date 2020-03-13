Kocaeli'de 4 şahıs sahte belgelerle bankalardan 1 milyon 285 bin TL kredi çekti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 4 şahıs sahte belgelerle bankalardan 1 milyon 285 bin TL kredi çekti - Son Dakika

Kocaeli'de 4 şahıs sahte belgelerle bankalardan 1 milyon 285 bin TL kredi çekti

6 saat önce

Kocaeli'de bulunan şirketleri adına sahte belgelerle 1 milyon 285 bin TL kredi çekerek ortadan kaybolan 4 şahıs, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Kocaeli'de 4 şahıs sahte belgelerle bankalardan 1 milyon 285 bin TL kredi çekti, System.String[]

Kocaeli'de bulunan şirketleri adına sahte belgelerle 1 milyon 285 bin TL kredi çekerek ortadan kaybolan 4 şahıs, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de faaliyet gösteren şirketlerine 2017 ve 2018 yıllarında "Kredi Garanti Fonu Kefaletiyle" bankalardan sahte borcu yoktur belgesi ile toplamda 1 milyon 285 bin TL kredi çeken ve geri ödemeyen 4 şüpheli ortadan kayboldu. Bankaların ihbarı üzerine inceleme başlatan polis ekiplerince, Kocaeli ve İstanbul ilinde operasyon düzenlenerek 4 kişi gözaltına alındı.


Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslardan K.A. ve S.A. adlı şahıslar, "Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından sevk edildikleri Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şahıslardan diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:26 Kaynak: İHA
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