Kocaeli'de 40 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Kocaeli'de "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla 9 ayrı noktada 40 bin fidan eş zamanlı olarak toprakla buluşturuldu.

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla Bilişim Vadisi'nde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı'nın yanı sıra şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yavuz, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hiç olmadığı kadar çevreye yatırım yaptığını, milyonlarca ağacı toprakla buluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin eskisinden daha yeşil, ormanlık ve güzel olduğunu vurgulayan Yavuz, ormanlar konusunda herkesin duyarlı ve hassas olması gerektiğini kaydetti.

Yavuz, bugün 5 bini Bilişim Vadisi'nde olmak üzere 9 ayrı noktada 40 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını, bu sayede kent genelinde bu yıl 4 milyon 440 bin fidanı dikmiş olacaklarını dile getirdi.

Başkan Büyükakın da 2004'ten bu yana Kocaeli'de 9 milyon ağaç diktiklerine dikkati çekerek, "2004'te kişi başına yeşil alan miktarı 0,4 metrekareydi. Bugün 13 metrekaredir. Şehrimizde yapılacak yeni millet bahçeleriyle toplamında 750 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alanı bu şehre kazandırmış olacağız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar 5 bin fidanı toprakla buluşturarak can suyu verdi. Kentte 9 ayrı noktada eş zamanlı 40 bin fidan dikildi.