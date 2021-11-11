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Kocaeli'de 40 bin fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Kocaeli'de 40 bin fidan toprakla buluşturuldu

11.11.2021 16:49

Kocaeli'de 40 bin fidan toprakla buluşturuldu Kocaeli'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 40 bin fidan toprakla buluştu.

Kocaeli'de 40 bin fidan toprakla buluşturuldu

KOCAELİ - Kocaeli'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 40 bin fidan toprakla buluştu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Bilişim Vadisi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında Bilişim Vadisi'nde 5 bin, Kocaeli genelinde ise toplamda 40 bin fidan dikildi.

11 Kasım'ın önemine değinen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Bugün ilimizde 40 bin ağacımızı toprakla buluşturduk. Yıl sonuna kadar da 4 milyon 440 bin ağacı geleceğimize nefes olması üzere toprakla buluşturmuş olacağız. Küresel ısınma, iklim değişliği gibi konuların tartışıldığı bu dönemde özellikle ağaçlandırmanın önemi bir hayli daha artmış bulunuyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan bu kampanya özellikle geleceğimizin teminatı sevgili evlatlarımıza daha iyi bir dünya bırakmamızı sağlayacak" dedi.

"Karanlık yarınlar çizenlerin bu ülkeye katabileceği hiçbir şeyi yok"

Vali Yavuz, Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunun altını çizerek, "Çocuklarımıza ve geleceğimize karanlık yarınlar çizen insanların, bu ülkeye katabileceği hiçbir şey olmadığını biliyoruz. Ümit ediyorum ki, Türkiye bu yüzyılı kendi yüzyılı yapacak. Daha da güçlenecek, bilim teknolojide, sanayide, çevrede kısa sürede her alanda lider bir ülke olacak. O yüzden evlatlarımıza, devletimize, milletimize güvenin" şeklinde konuştu.

"Mücadeleyi gençlerle birlikte vereceğiz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise öğrencilerin etkinliğe katılmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Bizim küresel ısınmayla mücadelemiz, insanların kendi varlığını koruma mücadelesidir. Burada da en büyük mücadeleyi siz gençlerle birlikte vereceğiz. Sizler öğretmenlerinizle birlikte yeşillendirilecek alanlar tespit edin, biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere fidanları verelim. Valiliğimizle birlikte bu kenti daha yeşil bir kent yapalım. Bir kez daha sizlere güvendiğimizi, Kocaeli'nin ve Türkiye'nin, Dünya'nın geleceğini hep birlikte el ele inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum ki, Dünya'nın geleceğini hep birlikte el ele inşa edeceğiz" dedi.

Kocaeli'de 40 bin fidan toprakla buluşturuldu
Kocaeli'de 40 bin fidan toprakla buluşturuldu
Kocaeli'de 40 bin fidan toprakla buluşturuldu
Kocaeli'de 40 bin fidan toprakla buluşturuldu

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Milli, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 40 bin fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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