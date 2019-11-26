Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 401 polisli şafak operasyonu: 41 suçlu yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 401 polisli şafak operasyonu: 41 suçlu yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de 401 polisli şafak operasyonu: 41 suçlu yakalandı

7 saat önce

Kocaeli'de aranan suçların yakalanmasına yönelik 401 polisin katılımı ile gerçekleştirilen şafak operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 suçlu yakalandı.

Kocaeli'de 401 polisli şafak operasyonu: 41 suçlu yakalandı, System.String[]

Kocaeli'de aranan suçların yakalanmasına yönelik 401 polisin katılımı ile gerçekleştirilen şafak operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 suçlu yakalandı.


Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonlar Kocaeli'de 100 ekipten 402 polisin katılımı ile gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 'nitelikli yağma', 'yaralama', 'silahla tehdit', 'çocuğun cinsel istismarı', 'hırsızlık' gibi farklı suçlardan hakkında 1 ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi yakalandı.


Gözaltına alınan şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından polis merkezlerine götürüldü. Şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. - KOCAELİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti
Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 21:41:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 401 polisli şafak operasyonu: 41 suçlu yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]