Kocaeli'de "41 kart" esnafa nefes aldırdı - Son Dakika

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işleri bozulan esnaf, gıda alışverişi, elektrik, doğalgaz ve su faturaları ödemelerinin yapılabildiği "41 Kart" sayesinde rahat bir nefes aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başvuru yapan ve gerekli şartları taşıdığı tespit edilen 6 bin esnafa, 3 ay boyunca aylık bin lira ve toplam 3 bin liralık alışveriş ve fatura ödeme imkanı sağlayan "41 Kart" dağıtıldı.

Başkan Tahir Büyükakın'ın talimatıyla 20 milyon liradan, 30 milyon liraya çıkarılan esnaf destek paketi kapsamında, gerekli şartları taşıyan esnaflara kartları dağıtılıyor.

Gıda alışverişi, elektrik, doğalgaz ve su faturaları ödemeleri yapılabilen kartlar, esnafa nefes aldırıyor.

-"Bu süre zarfında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bize yardım eli uzattı"

Esnaf Volkan Coşkun, dağıtılan kartların esnafa nefes aldırdığını belirterek, "Bu kartlar bize fatura ödemeleri ve kartın geçtiği yerlerden gıda alışverişi imkanı sağlıyor. Ülkemizin de etkilendiği Kovid-19 salgını esnafı büyük ölçüde etkiledi. Bu zorlu süreçte belediyemizin bize yardım elini uzatması gurur verici. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Terzi Nazmiye Küçük de 17 yıldır İzmit'te esnaflık yaptığını vurgulayarak, "Pandemi nedeniyle ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süre zarfında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bize yardım eli uzattı. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Bu süreçte faturalarımızı ödeyebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Esnaf tanımlı" 41 Kart sahibi olanların alışveriş yapabileceği yerel market sahiplerinden biri Davut İçöz de Türkiye'ye örnek olan esnaf destek paketinden ve yerel esnafın desteklenmesinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.