Kocaeli'de 41 Kart uygulamasıyla 42 bin 842 kişinin ihtiyacı karşılandı - Son Dakika

Kocaeli'de 41 Kart uygulamasıyla 42 bin 842 kişinin ihtiyacı karşılandı

07.01.2021 13:39
Kocaeli'de 41 Kart uygulamasıyla 42 bin 842 kişinin ihtiyacı karşılandı, System.String[]

Kocaeli'de büyükşehir belediyesinden yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların alışveriş yapmalarını sağlayan 41 Kart uygulamasından geçen yıl 40 bin aile ve 42 bin 842 kişi faydalandı.

Kocaeli'de büyükşehir belediyesinden yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların alışveriş yapmalarını sağlayan 41 Kart uygulamasından geçen yıl 40 bin aile ve 42 bin 842 kişi faydalandı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasında, proje kapsamında vatandaşların "41 Kart" ile giyimden gıdaya birçok alışveriş yapabildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği '41 Kart' ile sağlık kontrollerinin düzenli yapılmasına ve ailelerin ihtiyaçlarına çözüm olmaya devam ediyor. 2020 yılında alışveriş ağı genişletilen 41 Kart, 40 bin aile ve 42 bin 842 kişiye fayda sağladı. Vatandaşların 'gıda' tanımlı anlaşmalı marketlerden gıda alışverişi yapmalarını sağlayan projeden 2020 yılında 22 bin 410 aile yararlandı. Ailelerin ihtiyaçlarına cevap veren 'giyim' tanımlı kart ise 17 bin 993 kişinin yardımına koştu. 24 bin 107 kişiye kırtasiye yardımı, 17 bin 630 aileye yakacak yardımı, 742 kişiye ağır engelli nakdi yardımı ve 73 aileye afet yardımı 41 kart ile yapıldı. 41 Kart'la 2020 yılında 40 bin 113 aile ve 42 bin 842 kişiye hizmet verildi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler tarafından 'örnek proje' olarak gösterilen 'Annelere Süt Projesi' 2006 yılından bu yana doğumdan önce 3 ay, doğumdan sonra 3 ay olmak üzere gebe ve emzikli kadınlara süt desteği sağlıyor. Annelere süt projesi kapsamında 2020 yılında 45 bin 488 anne süt desteğinden faydalandı."

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 41 Kart uygulamasıyla 42 bin 842 kişinin ihtiyacı karşılandı - Son Dakika


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