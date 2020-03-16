Kocaeli'de 43 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 43 parça tarihi eser ele geçirildi

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, toprak kandil, yüzük ve gözyaşı şişesinin aralarında olduğu 43 obje ele geçirildi.

Kocaeli'de 43 parça tarihi eser ele geçirildi, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, toprak kandil, yüzük ve gözyaşı şişesinin aralarında olduğu 43 obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskihisar Mahallesi'nde bir kişinin tarihi eserleri satmak istediği bilgisi üzerine harekete geçti.


Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekiplerce düzenlenen operasyonda Y.P. gözaltına alındı.

Şüphelinin aracında yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen gözyaşı şişesi, toprak kandil, yüzük ve sikkenin aralarında olduğu 43 obje bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:06 Kaynak: AA
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