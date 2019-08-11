Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 449 kişi kurbanlık keserken kendisini yaraladı
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Kocaeli'de 449 kişi kurbanlık keserken kendisini yaraladı

41 dakika önce

Kocaeli'de kurbanlığı keserken satır ya da bıçakla kendini yaralayan 449 kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'de 449 kişi kurbanlık keserken kendisini yaraladı, System.String[]
Kocaeli'de kurbanlığı keserken satır ya da bıçakla kendini yaralayan 449 kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli'de de hastaneler, Kurban Bayramı'nın ilk günü acemi kasaplarla doldu. Kurban kesmeye çalışırken elindeki bıçak veya satırla kendini yaralayan ya da hayvanın tekmesiyle yaralanan vatandaşlar hastanelere koştu. Ambulans ya da kendi imkanları ile hastanelere gelen vatandaşlar hastanelerin acil ünitelerinde tedavi altına alındı.

Hün içerisinde kurbanlık keserek hastanelere giden kişi sayısı 449 kişiye ulaştı. - KOCAELİ
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:02 Kaynak: İHA
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