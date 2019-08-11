Kocaeli'de 449 kişi kurbanlık keserken kendisini yaraladı
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Kocaeli'de kurbanlığı keserken satır ya da bıçakla kendini yaralayan 449 kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kocaeli'de kurbanlığı keserken satır ya da bıçakla kendini yaralayan 449 kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:02 Kaynak: İHA
Tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli'de de hastaneler, Kurban Bayramı'nın ilk günü acemi kasaplarla doldu. Kurban kesmeye çalışırken elindeki bıçak veya satırla kendini yaralayan ya da hayvanın tekmesiyle yaralanan vatandaşlar hastanelere koştu. Ambulans ya da kendi imkanları ile hastanelere gelen vatandaşlar hastanelerin acil ünitelerinde tedavi altına alındı.
Hün içerisinde kurbanlık keserek hastanelere giden kişi sayısı 449 kişiye ulaştı. - KOCAELİ
Kurban keserken bin 385 kişi kendini yaraladı Antalya'da termometreler 46 dereceyi gösterdi İki husumetli aile arasında çıkan muhtarlık kavgasında 7 kişi yaralandı Acemi kasaplar kendilerini keserek hastanelik oldular