Kocaeli'de 449 kişi kurbanlık keserken kendisini yaraladı

Kocaeli'de kurbanlığı keserken satır ya da bıçakla kendini yaralayan 449 kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'de kurbanlığı keserken satır ya da bıçakla kendini yaralayan 449 kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.



Tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli'de de hastaneler, Kurban Bayramı'nın ilk günü acemi kasaplarla doldu. Kurban kesmeye çalışırken elindeki bıçak veya satırla kendini yaralayan ya da hayvanın tekmesiyle yaralanan vatandaşlar hastanelere koştu. Ambulans ya da kendi imkanları ile hastanelere gelen vatandaşlar hastanelerin acil ünitelerinde tedavi altına alındı.



Hün içerisinde kurbanlık keserek hastanelere giden kişi sayısı 449 kişiye ulaştı. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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