Kocaeli'de 46 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de 46 düzensiz göçmen yakalandı

26.04.2022 18:38
Kocaeli'de 46 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan iki araçta, Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan iki araçta, Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Muallimköy Mahallesi Anadolu Otoyolu Osmangazi Köprüsü mevkisinde iki araç, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada, Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

YORUMLAR
500
İlk çeyrekte ihraç edilen 100 araçtan 52'si Kocaeli'den İlk çeyrekte ihraç edilen 100 araçtan 52'si Kocaeli'den

Afganistan, Tragger, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 46 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
18:14 Son Dakika: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde bir Mehmetçiğimiz şehit oldu
18:14 Elon Musk Twitter'ı satın almıştı! İlk iş olarak platforma 'düzenleme' butonu getirmesi bekleniyor
17:48 İBB Başkanı İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! Verdiği yanıt net oldu
17:40 Çocuğunun gözü önünde eski eşini öldürdü! Sanık hakkında müebbet hapis istendi
17:27 Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu kasayı doldurdu!
17:24 26 Nisan Salı günü altının kilogramı 909 bin 776 liraya yükseldi!
17:08 Bakan Koca açıkladı: Okullarda maske mecburiyeti kalktı
17:00 Aydın'da 'Kuşum kaçtı' diyerek fabrikayı benzin döküp yaktı!
16:50 Yarı final maçları bu akşam başlıyor! Şifresiz olarak yayınlanacak
16:44 MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 18:47:05. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 46 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement